Die Aktienmärkte neigen in Extremsituationen gerne zu Übertreibungen. So schoss die Aktie des US-amerikanische Herstellers von Mund- und Körperschutz-Artikeln Alpha Pro Tech um mehr als 100 Prozentin die Höhe. Heute legt mit Drägerwerk ein heimischer Vertreter nach.Nachdem die Vorzugsaktien von Drägerwerk in dieser Woche vergleichsweise unbeschadet durch die von der Coronavirus-Krise verursachten Turbulenzen am Aktienmarkt gekommen ist, schießt der Titel nach oben raus. Der Grund liegt auf der Hand: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...