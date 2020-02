Sehr geehrte Leserinnen und Leser des COT-Reports, mit dem allergrößten Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Finanzen100 den COT-Report Ende März einstellen wird.

Wir wissen, dass damit ein für Deutschland einzigartiger Börsendienst ein Ende findet. Allerdings hat COT-Autor David Varga aufgrund von hauptberuflichen Verpflichtungen nicht die Möglichkeit, den Dienst länger weiterzuführen.

Lesen Sie hierzu ein Statement des COT-Autoren selbst:

Nach fast sieben Jahren habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, die Veröffentlichung des COT-Reports zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres einzustellen.

Wie den meisten von Ihnen bekannt sein dürfte, habe ich die Analysen neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit an so gut wie jedem Wochenende seit 2013, häufig auch unter der Woche in den Abendstunden, angefertigt. Das war mir bis zuletzt eine große Freude und so ist es vor allem der Verzicht auf andere Dinge, der den Entschluss in mir hat reifen lassen, zukünftig nur noch einer Tätigkeit nachzugehen.

Ich sehe in meiner hauptberuflichen Tätigkeit noch Entwicklungsmöglichkeiten und möchte weitere Erfahrungen sammeln - und wer weiß, vielleicht ergibt sich zukünftig nochmal die Gelegenheit, die Selbständigkeit rund um den COT-Report wieder aufzunehmen.Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für das Vertrauen und auch die häufig entgegengebrachte Wertschätzung bedanken. Viele Abonnenten sind langjährige Leser und haben durch ihre Treue auch einen Teil zu der Entwicklung beigetragen.

Auch Finanzen100 bedankt sich bei allen Leserinnen und Lesern des COT-Reports für ihre außerordentliche Treue und Wertschätzung. Ebenso bedankt sich Finanzen100 bei David Varga für die wunderbare und fruchtbare Zusammenarbeit, und seinen unermüdlichen Einsatz für den COT-Report.

Wichtige Details zum Ende des COT-Report

Der Dienst endet offiziell am 31. März. Kunden, die den Dienst über die Finanzen100-Apps abonniert haben, werden automatisch von uns gekündigt und müssen nichts weiter tun. Auch monatlich bezahlende Abonnenten im Webshop werden von uns gekündigt. Wer indes ein längerfristiges Abonnement hat, wird gekündigt und erhält natürlich eine Rückzahlung - diesbezüglich wird Finanzen100 die entsprechenden Nutzer individuell kontaktieren.

Falls es dennoch Fragen gibt, laden wir Sie dazu ein, sich gerne zeitnah unter der Mailadresse kundenservice@finanzen100.de mit uns in Verbindung zu setzen. Auch Danksagungen an den COT-Autoren David Varga sind willkommen und werden von Finanzen100 an Herrn Varga weitergeleitet! Wir bedanken uns für ihr Verständnis

