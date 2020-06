Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Bauwirtschaft lobt die Bundesregierung für ihre Bereitschaft, Teile der coronabedingten Mehrkosten am Bau zu übernehmen. Die Verbände der Bauwirtschaft sagten am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass diese Kostenregelung ein notwendiger Ausgleich dafür sei, dass die meisten Baustellen während der Corona-Pandemie unter Erfüllung der strengen behördlichen Hygienevorgaben weiterbetrieben wurden.

Am Dienstag haben das Bundesinnenministerium und Bundesverkehrsministerium in Erlassen die Rahmenbedingungen für die Übernahme der durch die Pandemie bedingten Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen veröffentlicht, die unmittelbaren Baustellenbezug haben, erklärten die Verbände der Bauwirtschaft, der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) und die Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen (BVMB).

Die Erlasse bezögen sich auf bestehende Bauverträge, laufende Ausschreibungen sowie auf künftige Verträge und gelten für den Bundeshochbau, den Bundesfernstraßenbau, sowie den Bundeswasserstraßenbau.

"Die faire Kostenteilung ist ein gutes Signal für ein partnerschaftliches Miteinander der öffentlichen Auftraggeber und der Bauunternehmen", sagte Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des HDB.

Für Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des ZDB, sind die Anerkennung von Mehrkosten in Bestandsverträgen ein wichtiges Signal an den Baumittelstand. "Damit erhalten die Betriebe, deren Leistungsbereitschaft gerade während des Lockdowns unverändert hoch war, zielgerichtet und praxistauglich Unterstützung", so Pakleppa.

Die Baubranche habe in einer herausfordernden Phase der Corona-Krise einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Konjunktur geleistet. Grundlage hierfür seien Erlasse der Bundesregierung von Ende März 2020, die Corona als einen Fall höherer Gewalt anerkannt haben und gleichzeitig sicherstellten, dass Planungen, Ausschreibungen und der Betrieb auf den Baustellen möglichst ungehindert fortgesetzt werden konnten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2020 06:02 ET (10:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.