EUROPÄISCHE BÖRSEN Der weltweite Abverkauf an den Börsen ging am Freitag zur Markeröffnung weiter. Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus nimmt nun viel mehr Ressourcen in Anspruch. Trotz rückläufiger Zahlen in China, haben jetzt die Vorfälle in Europa den ... The post Coronavirus ist da - DAX im Sinkflug! appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...