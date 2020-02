(shareribs.com) London 28.02.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag weiter nach unten. Es steht der höchste Wochenverlust seit vier Jahren an. Die zunehmenden Spannungen in der Syrien dürften vorläufig noch größere Verluste verhindern. Die Angst vor dem Coronavirus Covid-19 setzt die Aktien- und Rohstoffmärkte weiterhin massiv unter Druck. Die Investoren ziehen sich zurück, an den Börsen sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...