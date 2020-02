ROUNDUP 2: Deutsche Post stoppt Streetscooter-Bau und kassiert Gewinnziel 2020BONN - Die Deutsche Post stellt den Bau ihres Elektrotransporters Streetscooter ein und streicht ihre Gewinnpläne für 2020 zusammen. Der operative Gewinn (Ebit) werde die angepeilte Marke von fünf Milliarden Euro in diesem Jahr voraussichtlich nur übertreffen, wenn man die Folgen der Coronavirus-Epidemie und neue Sonderbelastungen bei der Konzerntochter Streetscooter herausrechne, teilte die Post überraschend am Freitag in Bonn mit.ROUNDUP 2: BASF erwartet Belastungen wegen Coronavirus - Dividende steigt aberLUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF rechnet mit Belastungen durch die Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. "In diesem Jahr erleben wir bereits in den ersten beiden Monaten eine hohe Unsicherheit in der Weltwirtschaft", sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller bei Vorlage der Jahreszahlen am Freitag in Ludwigshafen. Mit dem Coronavirus sei ein neuer Faktor hinzugekommen, der das Wachstum am Jahresanfang vor allem in China erheblich belaste.ROUNDUP: Munich Re verfehlt trotz Gewinnsprung Erwartungen - Aktie sackt abMÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re hat seinen Gewinn 2019 trotz deutlich gestiegener Großschäden kräftig gesteigert. Dank lukrativer Finanzgeschäfte und Währungsgewinnen kletterte der Überschuss um 18 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Damit übertraf das Unternehmen sein ursprüngliches Gewinnziel von 2,5 Milliarden Euro, verfehlte jedoch die noch optimistischeren Erwartungen von Analysten. Vorstandschef Joachim Wenning zeigte sich am Freitag in München zuversichtlich, dass die Munich Re ihren Gewinn 2020 wie geplant auf 2,8 Milliarden Euro steigern kann.GENF/ROUNDUP 2: Genfer Autosalon offiziell abgesagtGENF - Der Genfer Autosalon fällt dem Coronavirus zum Opfer. Wegen der steigenden Zahl von Erkrankten verbot die Schweizer Regierung am Freitag alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen. Davon betroffen ist auch das Frühjahrstreffen der Autobranche in Europa, das am Montag beginnen sollte und zu dem 600 000 Besucher erwartet wurden. Kurz darauf wurde auch die Uhrenmesse Baselworld abgesagt, obwohl das Verbot von Großveranstaltungen zunächst nur bis 15. März gilt. Baselworld hätte vom 30. April bis 5. Mai stattgefunden.VIRUS: Munich Re sieht bisher keine hohen Belastungen durch Corona-FolgenMÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re erwartet aus heutiger Sicht keine hohen Gewinn-Belastungen durch die Folgen des neuartigen Coronavirus. Je stärker sich die Viruswelle ausweite, desto stärker wäre jedoch auch die Munich Re betroffen, sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka am Freitag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.ROUNDUP: Freenet stellt trotz Gewinnrückgangs stabile Dividende in AussichtHAMBURG - Der Mobilfunkanbieter Freenet will die Aktionäre trotz eines Gewinnrückgangs mit einer stabilen Dividende bei Laune halten. Für die kommenden Jahre stellte das Unternehmen eine stabile Ausschüttung an die Aktionäre in Aussicht. Für Umsatz und operatives Ergebnis rechnet das Management um Vorstandschef Christoph Vilanek nach Angaben vom Donnerstagabend im laufenden Jahr mit einer stabilen Entwicklung. Im Vorjahr war Freenet leicht gewachsen, hatte aber weniger Geld verdient.ROUNDUP 3: Thyssenkrupp trennt sich von Aufzügen - Neues Konzept erwartetESSEN - Der in Finanznöten steckende Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp hat einen Käufer für seine Aufzugsparte gefunden. Mit den Milliarden von den Finanzinvestoren Advent, Cinven sowie dem Ruhrkonzern RAG-Stiftung will Thyssenkrupp nun seine Bilanz sanieren und dann dringend notwendigen Umbau mit einer Konzentration auf das Stahl- und Werkstoffgeschäft vorantreiben. Details zu den Plänen will Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz dabei wie bekannt im Mai vorstellen. Eine Sonderdividende für die Aktionäre wird es nicht geben.ROUNDUP: VW-Dieselfahrer bekommen zwischen 1350 und 6257 Euro EntschädigungBRAUNSCHWEIG/BERLIN - Mehr als eine Viertelmillion VW -Dieselkunden sollen je nach Modell und Alter ihres Autos Entschädigungen zwischen 1350 und 6257 Euro erhalten. Darauf einigten sich Volkswagen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) in ihren Vergleichsverhandlungen zur Musterklage. Durchschnittlich sollten rund 15 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises ausgezahlt werden, teilten die Verbraucherschützer am Freitag in Berlin mit. Rund 260 000 Geschädigte sollen ein entsprechendes Angebot erhalten. Sie können dann selbst entscheiden, ob sie dies annehmen oder in Einzelklagen weiter für mehr Geld streiten.Weitere Meldungen-ROUNDUP: Drohende Fahrverbote für sieben NRW-Städte vom Tisch -ROUNDUP: Nach Hertha-Knall: Klinsmann auch nicht mehr Fußball-Experte bei RTL -Siemens-Chef kritisiert Kohleausstieg: Wenn man will, geht 2030 -Sparkassen: Bis Sommer Klarheit über Profil von Zentralinstitut -Aktionärszahlen in Deutschland unter Zehn-Millionen-Marke gesunken -Easyjet streicht wegen Coronavirus Flüge und legt Sparprogramm vor -Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT rechnet 2020 mit Coronavirus-Belastung -VIRUS: British-Airways-Mutter IAG wagt wegen Covid-19 keine Gewinnprognose -'Dreamliner'-Triebwerksprobleme belasten Rolls-Royce - Hoher Verlust -VIRUS/LKA: Cyberkriminelle nutzen Sorgen wegen Coronavirus aus -Energiekonzern Eni mit Verlust im vierten Quartal - Schwache Ölpreise belasten -Irischer Baustoffhersteller CRH profitiert von Amerika-Geschäft 