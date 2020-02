Liegen Ihre Nerven blank - natürlich insbesondere in Bezug auf das Corona-Virus? Bitte keine Missverständnisse - jeder Betroffene verdient Anteilnahme und Mitgefühl. Und dennoch - wer nur auf Risiken und Ängste schaut, kann leicht einen Tunnelblick entwickeln, bei dem Chancen ausgeblendet werden. Der deutsche Aktienmarkt hat in der jüngsten Zeit soviel Dampf abgelassen, so viele Stop Marken dürften ausgelöst worden sein, dass die Zeit für einen Wiederanstieg bei den Kursen von Aktien reif erscheint. Hans A. Bernecker bleibt sich treu mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Meinungsstärke und formulierte im heutigen Gespräch: "Heute ist Kauftag!" Schauen Sie gerne in das Interview vom 28.02.2020.



https://youtu.be/juAgk-Xj8ag