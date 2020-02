In die Kursbewegung vom DAX-Schwergewicht SAP kommt keine Ruhe. Nach dem neuen Allzeithoch Mitte Februar kommt nun ein Absturz ins Bodenlose. In der vergangenen Woche verlor die Aktie mehr als zwölf Prozent an Wert. Die 200-Tage-Linie ist gerissen und der Aufwärtstrend ist gebrochen, nun liegt die Hoffnung auf einer wichtigen Unterstützung. Momentan stürzen weltweit die Börsenkurze in den Keller. SAP als DAX-Schwergewicht ist da keine Ausnahme - die Aktie notiert bei rund 100 Euro. Aufgrund der ...

