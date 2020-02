Auch am Freitag setzt der Dow Jones seine Talfahrt fort. Nachdem er am Donnerstag den höchsten Punktverlust seiner Geschichte erlitt, um 1.190,95 Zähler einbrach. Eine Bank errechnete die schnellste 10-Prozent-Korrektur ausgehend vom Allzeithoch aller Zeiten: 6 Tage. Schlimmer als 1987. Und auf Wochensicht so ausgedehnt wie zuletzt 2008 auf dem Hochpunkt der Finanzkrise. Noch vor Wochenfrist visierte der Dow Jones die 30.000 Punkte-Marke an - erstmals in seiner Geschichte. Am 12. Februar erreichte ...

