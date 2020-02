Nachdem es im vorbörslichen US-Handel zunächst nach einer Erholung zum Wochenabschluss ausgesehen hatte, tauchen die Futures auf die führen Indizes wenige Minuten vor Handelbeginn in New York wieder ab. Der Dow Future verliert 447 Punkte und signalisiert damit ein Minus in der Eröffnung von mehr als 600 Punkten. Am Vortag war der Weltleitindex mit einem Rekordminus aus dem Handel gegangen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

