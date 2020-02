FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Konzern Bechtle kauft die DPS Software GmbH und verstärkt sich damit im Bereich der computergestützten Konstruktion und Fertigung (CAD/CAM). Das 1997 gegründete und auf 3D-CAD-Software von Dassault Systèmes Solidworks spezialisierte Unternehmen beschäftigt derzeit 213 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von knapp 50 Millionen Euro. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

DPS Software mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen hat 14 Vertriebsbüros in Deutschland, drei Standorten in Österreich sowie zwei in der Schweiz. DPS Software wird als Solidworks-Systemhaus auch künftig unter dem etablierten Firmennamen geführt.

February 28, 2020

