Der Essenslieferant Doordash bereitet offenbar den Gang an die Börse vor. Das Startup wurde zuletzt auf 13 Milliarden US-Dollar bewertet, hat es auf dem US-amerikanischen Heimatmarkt jedoch mit starker Konkurrenz zu tun. Doordash plant den Börsengang und hat nach eigenen Angaben die ersten dafür notwendigen Anträge bei der US-Wertpapieraufsicht eingereicht. Wie viele Aktien das Unternehmen verkaufen will und welcher Preis angedacht ist, verrät das Lieferservice-Startup bislang nicht. Doordash schloss zuletzt im November 2019 eine Finanzierungsrunde in Höhe von 700 Millionen Dollar ab. Damals lag die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...