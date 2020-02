(Am Ende des ersten Absatzes Wochentag ergänzt.)



WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern hat im abgelaufenen Jahr trotz der Branchenkrise mehr Umsatz und deutlich mehr Gewinn eingefahren. Der auf die Aktionäre entfallende Konzerngewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, auch weil die Wolfsburger deutlich weniger Kosten für die Bewältigung der Dieselaltlasten verbuchen mussten. Diese sanken auf Jahressicht von 3,2 auf 2,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Die Dividende für Vorzugsaktionäre soll von 4,86 Euro auf überraschend hohe 6,56 Euro steigen.



Auch weil VW mehr und mehr teure Stadtgeländewagen verkauft, stieg der Umsatz um 7,1 Prozent auf 252,6 Milliarden Euro. Volkswagen hatte vor einigen Jahren bei den SUVs eine Modelloffensive angestoßen, auch um Geld für die teure Entwicklung von Elektroantrieben einzuspielen. Im Tagesgeschäft konnte VW den um Sondereinflüsse bereinigten operativen Gewinn um 12,8 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro steigern. Mit den Zahlen schnitt VW besser ab als von Experten erwartet.



Den Ausblick für 2020 bestätigte das Unternehmen, der Umsatz soll um bis zu 4 Prozent klettern. "Dieses Jahr gehen wir erneut von herausfordernden Marktbedingungen aus, so dass die Erreichung unserer anspruchsvollen Ziele ein Kraftakt für das gesamte Unternehmen wird", warnte jedoch Finanzchef Frank Witter. Die Aktie dämmte ihre Verluste auf zuletzt noch 0,26 Prozent in einem sehr schwachen Markt deutlich ein./men/jha/

