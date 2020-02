Maximal sollen eine Million Aktien am Markt erworben werden. 2019 hatte S&T innerhalb eines halben Jahres mehr als 788.000 eigene Aktien - 1,2 Prozent des Grundkapitals - zu einem Gesamtpreis von 14,6 Mio. Euro gekauft. Die im Frankfurter TexDAX gelistete S&T AG beschäftigt 4.800 Mitarbeiter, davon 400 in Österreich, und hat Niederlassungen in über 25 Ländern. Größter S&T-Aktionär ist die chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...