WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen hat im vergangenen Jahr dank guter SUV-Verkäufe bei höheren Umsätzen den Gewinn kräftig gesteigert. Das operative Ergebnis kletterte sogar um 22 Prozent und markiert damit einen neuen Rekord. Angesichts der guten Entwicklung vergangenes Jahr erhöht der DAX-Konzern die Dividende je Vorzugsaktie auf 6,56 (Vorjahr 4,86) Euro.

Beim Ausblick für das laufende Jahr zeigte sich die Volkswagen AG vorsichtig. "Dieses Jahr gehen wir erneut von herausfordernden Marktbedingungen aus, so dass die Erreichung unserer anspruchsvollen Ziele ein Kraftakt für das gesamte Unternehmen wird", wird Finanzvorstand Frank Witter in der Mitteilung zitiert. Die Auslieferungen werden 2020 in Größenordnung des Vorjahres erwartet, die Umsatzerlöse dürften um bis zu 4 Prozent über Vorjahr liegen. Die bereinigte operative Umsatzrendite wird erneut zwischen 6,5 und 7,5 Prozent gesehen.

In den abgelaufenen zwölf Monaten kletterte der Umsatz den weiteren Angaben zufolge um 7 Prozent auf 252,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen, bei dem Kosten für den Dieselskandal außen vor bleiben, stieg um 13 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro. Die operative Marge lag mit 7,6 (Vorjahr: 7,3) Prozent sogar etwas über der angestrebten Bandbreite von 6,5 bis 7,5 Prozent.

February 28, 2020

