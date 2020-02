Energiedienst Holding AG: Thomas Kusterer wird als neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagenEQS Group-Ad-hoc: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Energiedienst Holding AG: Thomas Kusterer wird als neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen28.02.2020 / 17:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Energiedienst Holding AG Postfach CH-5080 Laufenburg Telefon +41 62 869-2222 [IMAGE] www.energiedienst.ch28. Februar 2020Ad hoc-Mitteilung/Pressemitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) -Energiedienst Holding AG: Thomas Kusterer wird als neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagenLaufenburg. Der Präsident des Verwaltungsrats der Energiedienst Holding AG, Dr. Dominique Candrian (Jahrgang 1963), stellt sich an der 112. ordentlichen Generalversammlung am 28. April 2020 in Laufenburg nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat.Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Thomas Kusterer (Jahrgang 1968) in den Verwaltungsrat und zum neuen Präsidenten zu wählen. Thomas Kusterer ist als Chief Financial Officer Mitglied des Vorstands der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.Neben Dr. Dominique Candrian stellen sich auch Dr. Bernhard Beck (Jahrgang 1944), Bruno Knapp (Jahrgang 1959), Dr. Stefan Webers (Jahrgang 1969) und Dr. Claudia Wohlfahrtstätter (Jahrgang 1967) nicht erneut zur Wahl.Als neue Verwaltungsräte werden der Generalversammlung Dr. Georg-Nikolaus Stamatelopoulos (Jahrgang 1970) und Philipp Matthias Bregy (Jahrgang 1978) vorgeschlagen. Dr. Georg-Nikolaus Stamatelopoulos ist Maschinenbauingenieur und leitet die Geschäftseinheit Erzeugung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Philipp Matthias Bregy ist Rechtsanwalt und Nationalrat im Schweizer Parlament.Der Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG wird damit um zwei Mitglieder verkleinert.Sprache: Deutsch / Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44, CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22 [IMAGE], Fax: +41.62.869 25 81 [IMAGE], info@energiedienst.ch, www.energiedienst.ch, ISIN: CH 001 573 870 8Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IXKYJAFEGV Dokumenttitel: Personalie VREnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Energiedienst Holding AG Basler Strasse 44 5080 Laufenburg Schweiz Telefon: +41 62 / 869-2222 Fax: +41 62 / 869-2100 E-Mail: info@energiedienst.de Internet: www.energiedienst.ch ISIN: CH0039651184 Valorennummer: A0Q40B Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 986735Ende der Mitteilung EQS Group News-Service986735 28.02.2020 CET/CEST