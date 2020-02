Von Mauro Orru

MAILAND (Dow Jones)--Ein Mitarbeiter der italienischen Bank Unicredit ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mitarbeiter, der am Standort Mailand arbeitet, habe sich bereits am 21. Februar in Selbstquarantäne begeben, nachdem er Kontakt mit einer möglicherweise infizierten Person gehabt habe.

Die Bank habe am 23. Februar beschlossen, das Stockwerk, auf dem der Mitarbeiter arbeite, zu schließen. Der Fußboden sei gründlich gereinigt und desinfiziert worden und das Stockwerk bleibe bis auf Weiteres geschlossen. Unicredit habe alle Mitarbeiter kontaktiert, die möglicherweise mit dem infizierten Mitarbeiter in Kontakt standen, und ihnen vorgeschlagen, sich zwei Wochen lang in Selbstquarantäne zu begeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2020 11:18 ET (16:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.