Mainz (ots) - Drei Tage vor der Wahl des neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz hat der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf im Studiogespräch bei "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" gesagt, er werde sich keiner Personaldiskussion stellen. Auf die Frage des Moderators Sascha Becker: "Das ist jetzt aber auch kein 'Nein'. Das heißt, Sie würden auch nicht weglaufen, wenn Sie es werden?" antwortete Bischof Kohlgraf: "Ich würde mal sagen, dazu gebe ich jetzt aktuell keinen Kommentar."Das Amt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz sei seiner Meinung nach ein anspruchsvoller Posten. Der Vorsitzende sei das Gesicht der katholischen Kirche nach außen hin, müsse verschiedene Charaktere zusammenbringen, trotzdem eine eigene Position haben und auch vermitteln können, so Kohlgraf im Interview.Entschädigung von Missbrauchsopfern unter anderem Thema der VollversammlungKommende Woche soll es bei der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mainz unter anderem um das Thema "Entschädigung der Missbrauchsopfer" gehen. Auf die Frage des Moderators, welche Entschädigungssumme da denkbar sei, sagte der Bischof: "Es muss eine großzügige Lösung sein, aber eben auch eine Lösung mit Augenmaß." Eine Summe wollte er allerdings nicht nennen.Kohlgraf äußert sich zum Reformprozess "Der Synodale Weg"Auch der erst kürzlich begonnene Reformprozess in der katholischen Kirche, "Der Synodale Weg", war Thema des Studiogesprächs. Unter anderem sagte Bischof Kohlgraf, dass auch die katholische Kirche in Deutschland manche Dinge neu regeln und gestalten könnte, zum Beispiel was die Beteiligung von Frauen an Leitungsämtern in der Kirche angehe. Da sei seiner Meinung nach noch viel Luft nach oben.Für die Vollversammlung ab dem 2. März in Mainz wünscht sich Bischof Kohlgraf als Gastgeber vor allem eine gute und konstruktive Atmosphäre.Das vollständige Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf sendet "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" am heutigen Freitag, 28. Februar 2020, ab 19:30 Uhr.