Von Jaimy Lee

LONDON (Dow Jones)--Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Einschätzung des Risikos einer weltweiten Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 von "hoch" auf "sehr hoch" gesetzt. Bisher hatte die WHO das Risiko in China, wo der Ausbruch des neuartigen Coronavirus begann, als "sehr hoch" eingestuft. Weltweit gibt es inzwischen mehr als 83.000 bestätigte Infektionen und mindestens 2.800 Todesfälle

"Was wir im Moment sehen, sind miteinander verbundene Epidemien von Covid-19 in mehreren Ländern, aber die meisten Fälle können immer noch auf bekannte Kontakte oder Cluster von Fällen zurückgeführt werden", sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Wir sehen noch keine Anzeichen dafür, dass sich das Virus in den Gesellschaften frei verbreitet."

In einem solchen Fall würde der Ausbruch als Pandemie eingestuft werden, eine Einstufung, die die WHO nicht vorgenommen hat.

February 28, 2020

