Heute wurde der Kreuzwiderstand mit einem Gap nach unten durchbrochen. Natürlich musste wieder ein Gap herhalten, was die Wichtigkeit der Chartlinien bestätigt und zeigt, dass sie richtig eingezeichnet sind. Mein Handelssystem ist 1300 Punkte im Plus und es ist das erste Mal, dass ich mir wünsche, es wäre es nicht, da ich die Folgen für uns alle sehe. Ich bin seit 31 Jahren an der Börse und das erste ...

