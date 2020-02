ZÜRICH (Dow Jones)-Nach den tiefroten Zahlen an den vergangenen Handelstagen hat sich am schweizerischen Aktienmarkt der Einbruch am Freitag verstärkt fortgesetzt. Vor dem Wochenende reduzierten Anleger ihre Risiko-Positionen weiter, aus Furcht, die Corona-Epidemie könnte sich über das Wochenende verschärfen. Aktien wurden erneut auf breiter Front abgestoßen. Der SMI rutschte deutlich unter die wichtige Marke von 10.000 Punkten. Das Tagestief lag bei 9.725 Punkte, dem niedrigsten Stand seit Oktober 2019.

Der SMI verlor 3,9 Prozent auf 9.808 Punkte. Alle 20 SMI-Werte verzeichneten Kursverluste. Umgesetzt wurden 119,57 (zuvor: 119,87) Millionen Aktien.

Die Angst vor einer globalen Pandemie und den damit verbundenen negativen Folgen für die Weltwirtschaft nimmt mit steigender Zahl Infizierter zu. Auch in der Schweiz stieg die Zahl der bestätigten Fälle auf zuletzt 15. Die Schweizer Regierung hat wegen der Coronavirus-Epidemie alle Großveranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern vorerst untersagt.

Wie an den anderen Börsen in Europa und weltweit auch kannte der SMI in der zurückliegenden Woche nur eine Richtung - nach unten, und das rasend schnell. Innerhalb einer Woche verlor der schweizerische Leitindex rund 1.280 Punkte.

Zum Ende der Handelswoche traf es erneut konjunktursensitive Titel besonders hart. Tagesverlierer waren Credit Suisse mit einem Kurssturz um 5,1 Prozent, UBS fielen um 4,2 Prozent. Auch Zurich Insurance hat es mit Abschlägen von 5,0 Prozent stark getroffen. Bei den Pharmawerten knickten Novartis um 4,5 Prozent ein, Roche um 4,0 Prozent. Noch mit am besten hielten sich die beiden Luxuswerte Richemont und Swatch, die Titel gaben 0,9 bzw. 2,6 Prozent nach. Swiss Life hatte in dem negativen Umfeld für 2019 einen gestiegenen Nettogewinn vermeldet, die Aktie verzeichnete einen Abschlag von 1,4 Prozent und hielt sich damit verhältnismäßig gut. Das Index-Schwergewicht Nestle büßte 2,9 Prozent ein.

