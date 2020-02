Bei der Unicredit hat sich der erste Banker in Mailand mit dem Coronavirus infiziert. Mitarbeiter des betroffenen Bankers werden für 14 Tage isoliert. Die Bank hat in den vergangenen Tagen bereits teilweise drastische Maßnahme getroffen. So dürfen sich Unicredit-CEO Jean (Pierre Mustier) und sein Vize nicht mehr im gleichen Gebäude aufhalten und natürlich auch keine gemeinsamen Meetings abhalten. ...

