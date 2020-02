Die charttechnischen Anzeichen mehren sich, dass die türkische Lira vor einem neuen Abwertungsschub steht.Wie wir in unserem Beitrag vom 14.02.2020 dargelegt haben, stellt die Marke von rund 6,10 Lira je US-Dollar eine charttechnisch sensible Schwelle dar. Denn auf Wochenbasis entspricht der Wochenschluss der Woche vom 20.05.2019 von 6,08245 Lira einem bedeutenden Widerstand, dessen Bruch auf Wochenbasis ein kurzfristiges Kursziel von rund 6,40 Lira generieren, was dem höchsten Wochenschluss vom September 2018 entspricht.

