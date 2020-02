NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Autobauers für 2019 seien wie in jedem Jahr auf hohem Niveau gewesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hob er hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die ERwartungen übertroffen habe, die Dividende angehoben worden sei und der Ausblick auf 2020 bekräftigt worden sei./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 12:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 12:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

VOLKSWAGEN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de