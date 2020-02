FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern will die Rolle seiner Marke Audi im Konzern stärken. Die Tochter mit Sitz in Ingolstadt soll unter ihrem designierten Chef Markus Duesmann künftig die Führung für Forschung & Entwicklung im Markenverbund übernehmen, wie der Konzern mitteilte. Auch die Car.Software-Organisation solle ihren organisatorischen Schwerpunkt in Ingolstadt haben. Im Zuge einer effizienteren Steuerung sollen zudem die wenigen noch frei an der Börse gehandelten Aktien übernommen werden. Der Streubesitz liegt gerade mal bei 0,36 Prozent.

"Angesichts der hohen Veränderungsdynamik in der Industrie bündeln wir unsere Kräfte im Volkswagen-Konzern und stellen uns wettbewerbsfähig für die Zukunft auf", sagte Volkswagen-CEO Herbert Diess, der zugleich Aufsichtsratschef bei Audi ist, laut der Mitteilung.

Mit Blick auf den Anlauf der neuen Elektro-Plattform PPE solle auch die neue konzernweite Einheit "Car.Software-Organisation" ihren organisatorischen Schwerpunkt in Ingolstadt haben. Die neugegründete Gesellschaft bündelt die Software-Entwicklungsaktivitäten an den verschiedenen Standorten von VW. Ziel ist es, bis 2025 den Anteil der Software-Eigenentwicklung im Konzern auf 60 Prozent zu steigern.

Der frühere BMW-Vorstand Markus Duesmann löst den bisherigen Audi-Chef Bram Schot im April an der Unternehmensspitze ab.

Die Volkswagen AG ist als Hauptaktionär bislang mit rund 99,64 Prozent an Audi beteiligt. Der aktienrechtliche Squeeze-Out der Minderheitsaktionäre soll auf der diesjährigen Hauptversammlung von Audi beschlossen werden. Ein entsprechendes Übertragungsverlangen übermittelte der DAX-Konzern der Audi AG am Freitag. Die ordentliche Hauptversammlung, die bislang für den 14. Mai geplant war, werde vor diesem Hintergrund auf einen Termin im Juli oder August verschoben, teilte Volkswagen mit.

Audi bleibe aber eine Aktiengesellschaft, wie das Unternehmen separat mitteilte. Es behalte damit eine kapitalmarktfähige Rechtsform und die Mitbestimmung der Beschäftigten bleibe unangetastet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2020 14:14 ET (19:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.