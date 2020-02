NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen bleiben bei Investoren angesichts der Corona-Krise als sichere Alternative stark gefragt. Dazu trugen in erster Linie auch die erneut heftigen Kursverluste an den Börsen weltweit bei. Aufgrund des hohen Bedarfs an sicheren Wertpapieren fiel die Rendite zehnjähriger US-Anleihen, die weltweit als wichtigste Schuldentitel gelten, zeitweise auf ein neues Rekordtief.



Wegen der Risiken aufgrund der Virus-Epidemie will die US-Notenbank (Fed) - falls nötig - mit geeigneten Maßnahmen reagieren. Die US-Wirtschaft sei fundamental weiterhin stark, sagte Notenbank-Präsident Jerome Powell. Dennoch stelle das neuartige Coronavirus ein sich entwickelndes Risiko für die wirtschaftliche Aktivität in den USA dar. Die Federal Reserve (Fed) beobachte die Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die künftige konjunkturelle Lage genau. "Wir werden unsere Werkzeuge nutzen und angemessen handeln, um die Wirtschaft zu unterstützen", sagte Powell.



Zweijährige US-Anleihen legten um 11/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte zu und rentierten mit 0,889 Prozent. Fünfjährige Bonds stiegen um 23/32 Punkte auf 100 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,920 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gewannen einen ganzen und 5/32 Punkte auf 103 12/32 Punkte und rentierten mit 1,137 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren legten um zwei ganze und 17/32 Punkte auf 108 4/32 Punkte zu. Ihre Rendite sackte auf 1,650 Prozent./ck/jha/