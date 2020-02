Bielefeld (ots) - Nun hat VW also doch noch die Kurve gekriegt. Nachdem der Konzern vor zwei Wochen eine mögliche Einigung mit den Verbraucherschützern kurzfristig aufgrund angeblich ungeklärter Anwaltshonorare platzen ließ, sollen Tausende betroffene Dieselkunden nun endlich Schadenersatz erhalten.



Für die meisten Kunden dürfte es eine gute Nachricht sein. Sie haben sich lange genug über manipulierte Motoren und den damit verbundenen Wertverlust ihrer Autos geärgert. Man kann es auch deutlicher sagen: Sie wurden von VW betrogen. Die Wolfsburger haben mit ihrem Spiel auf Zeit viele Sympathien verspielt. So dürfte also auch VW daran gelegen sein, die Rechtsstreitigkeiten weitgehend zu beenden. Genug Geld hat der Konzern ja.



