Auszeichnung unterstreicht die Position des Unternehmens als führender Innovator beim Schutz kritischer Automobilsysteme

Verimatrix (Paris:VMX), (Euronext Paris: VMX), ), ehemals bekannt als Inside Secure, ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen, gab heute bekannt, dass Verimatrix Code Protection bei den 2020 Cybersecurity Excellence Awards in der Kategorie Automotive Security (IoT) mit Gold ausgezeichnet wurde.

Dies ist bereits der vierte Sieg des Unternehmens im Bereich Anwendungssicherheit im Rahmen des renommierten Award-Programms, nachdem es im vergangenen Jahr drei Auszeichnungen für seine innovativen Code-Schutz-Tools erhalten hatte, die mehrere Sicherheitsebenen schaffen und maximalen Schutz vor Bedrohungen wie Reverse Engineering bieten. Verimatrix Code Protection ist eine von fünf Lösungen, die die leistungsstarke Software Shielding Suite des Unternehmens bilden, zu der auch WhiteBox, ProtectMyApp, Mobile Payment und IoT Protection gehören.

"Was Verimatrix einzigartig macht, ist unsere Fähigkeit, leistungsstarke, mehrschichtige Software-Abschirmungsmethoden für komplexe Systeme wie vernetzte Fahrzeuge und autonome Autos zu kombinieren", sagte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. "Unser Ansatz gibt Entwicklern eingebetteter Software die Gewissheit, dass ihr zugrunde liegender Code vor verschiedenen Arten von Angriffen mit einem Höchstmaß an Sicherheit geschützt ist. Diese jüngste Auszeichnung in Gold unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von professioneller Code-Protection-Technologie, die gleichzeitig eine reibungslose Endbenutzererfahrung bietet."

?Der Automobilmarkt erweitert die Bedrohungsfläche von Software-Anwendungen und digitalen Inhalten weiterhin erheblich. Die Verimatrix Software Shielding Suite bietet selbstverteidigende Lösungen, unabhängig vom Gerätezustand. Ihre automatisierte und intelligente Code-Analyse statisch und dynamisch reduziert das Risiko menschlicher Fehler und optimiert die Sicherheit und Leistung für die anspruchsvollsten Märkte.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Verimatrix Code Protection eine leistungsstarke Software-Abschirmung für mobile und IoT-Plattformen bietet, besuchen Sie www.verimatrix.com/code-protection. Weitere Informationen über das Cybersecurity Excellence Awards-Programm finden Sie unter www.cybersecurity-excellence-awards.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), früher bekannt als Inside Secure, ist ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräte, Software und Anwendungen über mehrere Märkte hinweg. Viele der führenden Service Provider und Innovatoren weltweit vertrauen Verimatrix, wenn es um den Schutz von Systemen geht, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und den besten Köpfen der Branche ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um die Sicherheits- und Geschäftsherausforderungen für Kunden zu verstehen und proaktiv vorherzusehen. Die Partner von Verimatrix bieten innovative, kundenfreundliche Lösungen, die nicht nur kostengünstig und einfach zu implementieren sind, sondern auch durch weltweit präsente Kundenservice-Teams unterstützt werden. Näheres erfahren Sie unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200228005561/de/

Contacts:

Investor-Kontakt

Richard Vacher Detournière

General Manager CFO

+33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com

Medien-Kontakt

Kelly Foster

+1 619 224 1261

kfoster@verimatrix.com