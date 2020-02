FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Geschäft am Freitag ging es doch noch einmal nach oben, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Der Druck aus dem regulären Geschäft habe deutlich nachgelassen.

Deutsche Lufthansa stiegen 2,6 Prozent. Die Fluglinie hatte mitgeteilt, eine weitere Reduzierung ihrer Flugkapazität zu planen, um den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie zu begegnen.

Volkswagen verbesserten sich um 1,4 Prozent. Der Konzern will die Rolle seiner Marke Audi im Konzern stärken. Die Tochter mit Sitz in Ingolstadt soll unter ihrem designierten Chef Markus Duesmann künftig die Führung für Forschung & Entwicklung im Markenverbund übernehmen. Traton erhöhten sich um 1 Prozent. Die Volkswagens Lkw-Tochter will ihre Marke MAN vollständig übernehmen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 11.990 11.890 +0,8% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

