Thar Parkar, Pakistan (ots/PRNewswire) - Die Shanghai Electric Group ("Shanghai Electric" oder "das Unternehmen"), der weltweit führende Hersteller und Lieferant von Stromerzeugungs- und Industrieanlagen sowie Anbieter von Energielösungen aus einer Hand, gab bekannt, dass das Unternehmen die Finanzierung für das Thar Block-1 Kohle- und Kraftwerksprojekt (Thar Block-1 Integrated Coal Mine-Power Project) vervollständigt hat. Das Kohlerevier von Thar ist das größte in Asien. Es besitzt ein geschätztes Braunkohlevorkommen von mehr als 175 Milliarden Tonnen erstreckt sich über eine Fläche von über 9.000 Quadratkilometern in der Thar-Wüste im Südosten der pakistanischen Provinz Sindh.Für das Thar Block-1 Kohle- und Kraftwerksprojekt sollen das Kohlebergwerk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 7,8 Millionen Tonnen und zwei 660-Megawatt-Steinkohlekraftwerken in Betrieb gehen. Mit dem Projekt können 4 Millionen Haushalte in Pakistan mit 1320 Megawatt einheimischer, erschwinglicher und zuverlässiger Elektrizität versorgt werden.Das Thar Block-1 Kohle- und Kraftwerksprojekt wurde im Rahmen des CPEC-Programms (China Pakistan Economic Corridor) entwickelt. Es ist Teil der Bemühungen der pakistanischen Regierung, die Engpässe in der Stromversorgung zu verbessern und die durchschnittlichen Kosten der Stromerzeugung zu senken, indem von Öl auf Kohle umgestellt wird. Das Projekt würde das nationale Stromnetz mit Energie versorgen und zu weiteren Deviseneinsparungen auf der Grundlage der Brennstoffkosten beitragen.Der Chief Minister von Sindh, Said Murad Ali Shah, würdigte die Unterstützung von Shanghai Electric bei der Beschleunigung des Prozesses der Nutzung von vor Ort bezogenem Brennstoff sowie die entscheidende Rolle von Shanghai Electric bei der Entwicklung des Kraftwerksprojekts im Kohlerevier Thar, das der örtlichen Gemeinde wirtschaftliche Vorteile bringen wird.Das Projekt beschäftigt zurzeit über 908 einheimische Arbeiter und wird während der Hauptbauphase weitere Arbeitskräfte einsetzen. Das Projekt wird auch eine wesentliche Rolle für die soziale Entwicklung der Region spielen. Shanghai Electric hat sich verpflichtet, eine aktive und enthusiastische Kraft bei den Entwicklungsbemühungen zu sein, die der lokalen Thar-Gemeinschaft durch die Verbesserung von Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und dem allgemeinen Lebensstil in der Region helfen sollen."Wir sind stolz darauf, dem Land zu seinem ersten großen, lokalen Kohlestromprojekt zu verhelfen. Wir sind außerdem der lokalen Regierung für ihre Unterstützung dankbar", sagte Qian Xiaolei, PR-Manager der Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (SPV von Shanghai Electric in Pakistan).Shanghai Electric nutzte die positive Dynamik des Projekts und begann bereits mit dem Bau von Kraftwerken im Kohlerevier Thar. Das Unternehmen wird Kraftwerke mit ultra-überkritischer Technologie einsetzen, die mit einem höheren Nettowirkungsgrad als dem von der pakistanischen Regierung geforderten Jahresdurchschnitt betrieben werden können. Darüber hinaus werden die Anlagen mit einer hohen Abscheidungsrate von Sauergas und niedrigen Schwefeldioxidemissionen betrieben, um die Umweltbelastung zu reduzieren, wenn das Unternehmen 2022 mit der Stromerzeugung beginnt.Informationen zu Shanghai ElectricShanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist vor allem in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Vertrieb von Energieanlagen und Industrieausrüstung tätig. Der primäre Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf neuen Energien einschließlich der Herstellung und des Vertriebs von Windturbinen und -komponenten sowie Atomstromanlagen. Darüber hinaus ist Shanghai Electric im Bereich effiziente und saubere Energie aktiv und produziert und vertreibt Wärmekraftanlagen, Energieübertragungs- und Energieverteilungsanlagen sowie industrielle Anlagen. Die Produktion und der Vertrieb von Aufzügen und Motoren, moderne Dienstleistungen wie Vertragsabschlüsse von Bauprojekten für Wärmekraft-, Stromübertragungs- und Verteilungsprojekte und weitere Geschäftsbereiche gehören ebenfalls zu den Aktivitäten des Unternehmens.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1097075/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1097093/Shanghai_Electric_Logo.jpgPressekontakt:Shen Jin+86-138-1790-9115shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/4533897