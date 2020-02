Osnabrück (ots) - Micky Beisenherz: Kampf für eine bessere Welt richtet auch Schaden an"Vieles ohne Not zu Klump gehauen" - Appell gegen Cancel CultureOsnabrück. Micky Beisenherz (42) appelliert für mehr Nachsicht in der öffentlichen Debatte: "Die aktuelle Cancel Culture, bei der jeder Regelverstoß zur Verdammung führt, finde ich unschön", sagte der Moderator und TV-Autor der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Ich glaube, dass manch einer im Kampf für eine bessere Welt - dessen Aufrichtigkeit ich gar nicht bezweifle - so weit geht, dass vieles ohne Not zu Klump gehauen wird."Gerade im Bereich der Komik hält Beisenherz die Empörung in den sozialen Netzwerken oft für blindwütig: "Die hören dann gar nicht mehr zu, wohin der Witz führt. Die sind sofort getriggert und bellen los. Bei Twitter brodelt gerade ein komischer Cocktail. Aber ich bleibe dabei: Kein Witz, den wir machen, ist schlimmer als die Realität."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4533910