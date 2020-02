Die Aktie von Wirecard hat auf Wochensicht rund 15 Prozent an Wert verloren. Schuld daran war in erster Linie die allgemeine Marktschwäche wegen des Coronavirus, die viele Top-Performer des bisherigen Börsenjahres besonders hart getroffen hat. Selbst ein extrem bullisher Analystenkommentar konnte daran zunächst nicht viel ändern. Simon Bentlage von der Privatbank Hauck & Aufhäuser lässt sich von der Corona-Angst und den jüngsten Kurverlusten bei Wirecard in keiner Weise beeindrucken: Am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...