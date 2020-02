Dividendenaktien - Der Renditeturbo fürs Depot

Viele Anleger achten bei Aktien vor allem auf die Kursentwicklung und vernachlässigen dabei den Dividendenaspekt. Doch Dividenden sind weit mehr als nur ein Bonus, denn häufig stellen die Ausschüttungen den Hauptertragstreiber einer Aktienanlage dar.

Bei den sogenannten Dividendenaktien handelt es sich um Aktien von Unternehmen, die ihre Aktionäre in Form von regelmäßigen Ausschüttungen an den Gewinnen teilhaben lassen. Wie hoch dieser Gewinnanteil ausfällt, wird im Rahmen der einmal jährlich veranstalteten Hauptversammlung festgelegt. Die Dividendenhöhe kann dabei von unterschiedlichen Faktoren abhängig sein. Dazu zählen vor allem die Ertragskraft und Dividendenpolitik des Unternehmens, die Auftragslage und die Einschätzung der weiteren Konjunkturaussichten.

Dividenden: Mehr als nur ein Sahnehäubchen

Viele Menschen unterschätzen den Einfluss der Ausschüttungen auf die Gesamt-Performance einer Dividendenaktien-Anlage ganz erheblich und legen das Augenmerk nur auf die Wertsteigerungen des jeweiligen Aktienkurses. Die regelmäßigen Dividendenzahlungen werden oftmals eher als "Sahnehäubchen oben drauf" wahrgenommen. Dass die Bedeutung der Dividenden aber weit darüber hinaus gehen kann, zeigt bspw. die Kursentwicklung des DAX-Kursindexes (ohne Dividenden) im Vergleich zum allgemein bekannten DAX-Performance-Index (mit Dividendenberücksichtigung und unterstellter Wiederanlage). Die Indexbasis liegt bei beiden Indizes bei 1.000 Punkten per 31. Dezember 1987. Während es für den DAX-Kursindex bis Ende Februar 2020 auf 5.200 Punkte nach oben ging (+420 Prozent), legte der DAX-Performance-Index trotz des Corona-Virus im selben Zeitraum auf etwa 11.800 Zähler zu (+1.080 Prozent).

Der DAX-Performance-Index verzeichnet gegenüber dem DAX-Kursindex also eine zweieinhalb Mal so hohe Wertsteigerung. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Dividenden einen großen Anteil an der Gesamt-Performance einer Aktienanlage ausmachen können. Die Strategie, in dividendenstarke Aktien zu investieren, macht deshalb durchaus Sinn. Das muss im Umkehrschluss jedoch nicht heißen, dass dividendenlose Aktien im Vergleich zu Dividendenaktien immer den Kürzeren ziehen. Denn es gibt auch sehr erfolgreiche, wachstumsstarke Unternehmen wie z.B. aus dem Technologiesektor, die keine Dividenden zahlen, sondern die erwirtschafteten Gewinne vollständig nutzen, um bspw. neue Investitionen zu tätigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...