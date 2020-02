Die Woche startete mit einem Ausverkauf - die Italiennachrichten gaben wohl den Ausschlag - Corona vor der Haustür und noch nicht im Griff - Tiefrote Eröffnung bei 13.231,38 Punkten und es ging erstmal weiter runter. EINE WOCHE DER ANGST und JETZT DIE CHANCEN? Nach einer solchen Woche sollte man sich die operativen Meldungen anschauen und versuchen die Chancen in 2normalen Zeiten" zu identifizieren Die eigentlich jetzt kommen sollten, also: "Wer hatte gute Nachrichten und wurde pauschal abgestraft in dieser ausverkaufswoche?" .Am Wochenende hatten wir uns noch mit Wirecard's explosionsartig gestiegenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...