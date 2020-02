CHICAGO (dpa-AFX) - Die große US-Fluggesellschaft United Airlines hat aufgrund der Folgen des neuartigen Coronavirus ihren für Donnerstag geplanten Investorentag verschoben. Die Veranstaltung solle stattdessen voraussichtlich im September stattfinden, teilte das Unternehmen am Freitag nach US-Börsenschluss mit.



Da die Ausbreitung des Virus zugenommen und sich die Marktreaktion verschlechtert habe, beschäftigten Anleger derzeit ausschließlich die kurzfristigen Auswirkungen, so United Airlines. Es sei daher nicht davon auszugehen, dass in der kommenden Woche produktive Gespräche über die langfristige Strategie geführt werden könnten.



Die Fluggesellschaft hatte angesichts erhöhter Unsicherheiten durch das Coronavirus erst am Montag ihre im Januar ausgegebene Geschäftsprognose für 2020 zurückgenommen. United Airlines begründete den Schritt mit dem vorübergehenden Stopp zahlreicher Flüge auf Transpazifik-Routen. Das Unternehmen hatte Verbindungen nach China und Hongkong zunächst bis zum 24. April ausgesetzt./hbr/DP/zb

