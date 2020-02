Berlin/Köln (ots) - Nun steht fest, wer die deutschen Partner der neuen Sisi-Serie von Story House und Satel sind: TVNOW - der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland - und Beta Film, die auch den Weltvertrieb übernehmen. Die Dreharbeiten für die sechsteilige Event-Serie sollen schon in diesem Jahr sein.Die Produzenten haben ein hochkarätiges Autorenteam versammelt. Stefan Brunner (Creator "Freud", ORF/Netflix), Sabine Thor-Wiedemann (Creator "Charite", ARD) und Andreas Gutzeit (Headautor und Showrunner "Dignity", Joyn) haben schon die ersten Bücher fertiggestellt.Die ungarisch-österreichische Kaiserin Elisabeth, kurz Sisi, ist eine Figur, die spätestens mit ihrer dramatischen Ermordung zur Legende geworden ist. Drei Filme haben ihr ein Gesicht gegeben, aber es ist beileibe nicht ihr wahres Antlitz. Dem Zuckerguss der Fünfzigerjahre steht das komplexe, moderne Leben einer Frau gegenüber, die zahlreiche Schicksalsschläge erlitt, sich aber in ihrer Unabhängigkeit immer treu blieb."Sisi" erzählt das außergewöhnliche Leben der Kaiserin, das einem einzigen Drama glich: Zwei Kinder verliert Sisi unter unglücklichen Umständen, sie sucht Liebe, findet sie aber nur kurz. Einsam am kaiserlichen Hof, der für Sisi mehr und mehr zum Kerker wird, entflieht sie, auch wenn sie damit ihre Familie zerstört. Zu ihrer Zeit als "schönste Frau Europas" bekannt, ist Sisi aber vor allem eine gebildete und moderne Frau, die mit ihrer Star-Power beherzt Politik macht und bereits ahnt, dass sich Europa nur wenig später selbst zu Grunde richten wird.Produzent Heinrich Ambrosch (Satel): "Gerade haben wir mit 'Freud' (ab März 2020 auf ORF & Netflix) höchst erfolgreich Berlinale Series eröffnet. Mit 'Sisi' werden wir einer weiteren österreichischen Legende ein modernes, glanzvolles Image verpassen."Produzent Andreas Gutzeit (Story House): "Mit 'Dignity' sind wir als einzige deutsche Premium Produktion bei Canneseries nominiert worden. Wir sind begeistert, dass wir nun eine Marke wie Sisi für einen erfolgreichen deutschen Streamer wie TVNOW produzieren."Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction der Mediengruppe RTL Deutschland: "Die Geschichte von Kaiserin Sisi bewegt bis heute ein Millionenpublikum. Von daher freuen wir uns sehr, dass unsere TVNOW-Fiction-Offensive weitergeht und wir gemeinsam mit Story House, Satel und Beta Film an einer modernen Fassung der berührenden Geschichte von Sisi arbeiten, die sie nochmal von einer anderen Seite zeigt."Pressekontakt:Burda und Fink GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pf@burda-fink.deOriginal-Content von: Story House Media Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106948/4533978