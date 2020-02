PLOWDIW/SOFIA (dpa-AFX) - Angesichts der Syrien-Krise sowie von Flüchtlingsbewegungen in der Türkei in Richtung EU hat der bulgarische Regierungschef Boiko Borissow ein "großes Treffen" in Bulgarien in Aussicht gestellt. Dabei sollen Entscheidungen zur Situation in der Region getroffen werden, sagte Borissow am Samstag in der bulgarischen Stadt Plowdiw einer Mitteilung der bulgarischen Regierung zufolge.



"Am Montag werde ich hingehen, um mit (dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip) Erdogan seine Bedingungen zu verhandeln, damit wir diese Entwicklung dauerhaft lösen", sagte Borissow. Bei dem Treffen soll es der Mitteilung der Regierung zufolge um die Rückführung der Migranten, die Militärhandlungen in Syrien, die humanitäre Krise und das Eingreifen der Nato gehen. Es soll sich um ein Treffen mit Erdogan und europäischen Führern handeln, berichtete das bulgarische Staatsfernsehen.



Der bulgarische Regierungschef sprach den amtlichen Angaben zufolge am Freitag unter anderen zwei Mal mit Erdogan und zwei Mal auch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Er informierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen darüber. Borissow appellierte dabei, dass die "EU die Kommunikationskanäle mit der Türkei geöffnet hält".



Bulgarien setzt auf die Umsetzung des EU-Flüchtlingspaktes mit der Türkei. Borissow lobt immer wieder die gute Zusammenarbeit zwischen Ankara und Sofia bei der Sicherung der bulgarisch-türkischen Grenze - einer EU-Außengrenze.



An dieser, 259 Kilometer langen Landgrenze, die auch mit Zäunen geschützt wird, gab es am Samstag nach Borissows Worten "Null Migration". Bulgarien hat den Schutz der Grenze zur Türkei bereits am Freitag durch Gendarmerie verstärkt. 300 Soldaten und 50 Spezialkräfte wurden am Samstag in Bereitschaft versetzt, um bei Bedarf einzugreifen./el/DP/zb