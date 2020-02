Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5), zeigt wie stark sein Unternehmen derzeit da steht - und wie interessant so die Beteiligung an der DEFAMA wird. Während viele Anleger gerade ihre Wunden lecken, haben die Aktionäre der DEFAMA eine relativ entspannte Zeit: Trotzdem ging es gestern unter die 16.00 EUR-Marke.MINUS 4,24% an einem Tag - wieso? Wahrscheinlich einfach irgendeine nervöse Hand oder Hände. OPERATIV GIBT ES KEINE NEGATIVEN ENTWICKLUNGEN. EHER DAS GEGENTEIL. Sensationelles von der Finanzierungsseite. Der CEO twitterte am 22.11.2019: "Finanzierungsangebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...