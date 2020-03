* Ein Virus bringt das Fass zum Überlaufen* Rezessionssignale werden jetzt bestätigt* Hohe Überbewertung signalisiert hohe Kursverluste* Aktien runter, Gold hoch* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Der soziale Wohnungsbau und die Probleme des Wohnungsmarktes

Liebe Leser,



auf die sehr fragile Lage der Weltwirtschaft habe ich hier zuletzt am 25. Januar dieses Jahres hingewiesen. Es fehlte schon damals nicht mehr viel, um die US-Wirtschaft - und mit ihr den Rest der Welt - nach einer zwar langen, aber gleichzeitig auch sehr schwachen Aufschwungsphase in eine Rezession abgleiten zu lassen.



In der kürzlich erschienenen März-Ausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren berichtete ich dann darüber, dass ein weiterer wichtiger US-amerikanischer Frühindikator gerade ein Rezessionssignal gegeben hatte. Damit standen für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft fast alle Zeichen auf Sturm - und zwar bevor das Coronavirus für Schlagzeilen sorgte.

