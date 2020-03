Mit dem Ausbreiten des Coronavirus in Europa ist die jüngste Rekordlaune abrupt umgeschlagen in Alarmstimmung. Je größer die Angst der Anleger vor Covid-19 wurde, desto größer wurden die Kursverluste. Durch alle Branchen hinweg verkauften vor allem Großanleger einige Anteile. Den DAX hat die Angst vor einer Rezession aufgrund der wirtschaftlichen Einbußen durch die Viruskrankheit auf den tiefsten Stand seit August letzten Jahres gedrückt. Und wie geht's in der neuen Woche weiter? Ein Wochenausblick.

