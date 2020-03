Unterföhring (ots) - Weltweite Ausbreitung des Coronavirus, immer mehr Infizierte in Deutschland, wachsende Besorgnis in der Bevölkerung: Aus diesem Anlass ändert ProSieben am Montag, 2. März 2020, um 20:15 Uhr sein Programm für die aktuelle Sondersendung "ProSieben Spezial: Coronavirus in Deutschland". Die anschließende Folge von "Young Sheldon" verschiebt sich um etwa 15 Minuten.Stefan Gödde moderiert das Spezial, das den Zuschauern neben einem tagesaktuellen Überblick über die Ausbreitung des Virus im Bundesgebiet fundierte Hintergründe zu Covid-19 liefert: Was kommt auf die Bevölkerung zu, wenn in Deutschland großräumige Quarantänemaßnahmen ergriffen werden müssen? Ab wann müssen Schulen und Institutionen geschlossen werden? Globale Hysterie oder ernstzunehmende Gefahr - wie schätzt die WHO die neue Lungenkrankheit ein? Welche Schutzmaßnahmen empfehlen Virologen gegen eine Infektion? Wer forscht in Deutschland an einem Corona-Impfstoff und wie lange wird es dauern, bis er einsatzfähig ist?"ProSieben Spezial: Coronavirus in Deutschland" am Montag, 2. März 2020, um 20:15 UhrBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4534432