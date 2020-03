Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des ersten Beitrags "Aktien und Börse: jetzt mal Klartext - Teil 1". Beobachter wundern sich häufig, wenn in den Nachrichten von einem Kurseinbruch an den Aktienmärkten berichte wird. Der DAX fällt dann schnell, so wie Eis in der Sommerhitze dahinschmilzt. Immer tiefere Indexstände werden herumgereicht. Manch einer schaut dann mitfühlend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...