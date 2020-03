Wir erleben gerade einen Börsencrash. Die Anleger sind in Aufruhr, weil sie plötzlich mit Verlusten umgehen müssen. Was haben sie denn angenommen, will man fragen. Dass der Handel an der Börse ein Zuckerschlecken sein würde? Jetzt schreiben die Medien von Unternehmenswerten, die vernichtet würden. Das ist vollkommen falsch. An der Börse wird überhaupt nichts vernichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...