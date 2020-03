Der Wunsch einiger Analysten scheint nun wahr zu werden, denn der Kaffeeriese Starbucks macht gemeinsame Sache mit Beyond Meat - zumindest in Kanada.? Starbucks hält sein Versprechen ? Beyond Meat-Sandwich bald auf Starbucks Speisekarte zu finden ? Starbucks will nachhaltiger werdenBeyond Meat Sandwich auf Starbucks SpeisekarteNun ist es offiziell. Starbucks hat die Begeisterung für pflanzliche Lebensmittel aufgegriffen und wird seine Frühstückskarte in den Filialen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...