=== 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), ausführliches Jahresergebnis, Zürich *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 07:30 DE/QSC AG, ausführliches Jahresergebnis, Köln *** 07:55 DE/Isra Vision AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 49,1 zuvor: 48,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 1. Veröff.: 49,7 zuvor: 51,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 45,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,1 1. Veröff.: 49,1 zuvor: 47,9 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Vorstellung der umweltpolitischen Digitalagenda des BMU, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 50,0 *** 11:00 FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten 11:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, PK zu Unterrichtung zum Umgang mit dem Coronavirus, Berlin 11:00 DE/Haushaltsausschuss des Bundestages, Öffentliche Sitzung zu Schuldenbremse und Investitionen, Berlin 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/SPD-Vorsitzende Esken, PK nach Sitzung des Parteivorstandes, Berlin *** 13:30 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim European Economics and Financial Centre, London 15:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Integrationsgipfel, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 51,9 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 50,8 Punkte zuvor: 50,9 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Januar PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, ausführliches Jahresergebnis, Mailand 22:15 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - EU/Beginn der Verhandlungen über künftige Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien, Brüssel - IL/Parlamentswahlen in Israel ===

