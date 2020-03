Tiptop-Deal - das ist die aktuelle Beschreibung des Verkaufes der Aufzugsparte von Thyssen. Persönlich verwendet durch die Chefin selbst, Martina Merz. So macht man das. In einem umfangreichen Interview in der FAS erklärt die Thyssen-Chefin den ganzen Deal inklusive Hintergründe und Überlegungen mit klarer Perspektive. Damit ist Thyssen das erste Schnäppchen für Investoren, die weiter denken als die Nasenspitze reicht.



