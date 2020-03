Der massive Einbruch am Freitag führt zu einer Periode der Stabilisierung, Laufzeit vielleicht zwei bis drei Wochen, und zur idealen Gelegenheit, wirkliche Gelegenheiten auch zu nutzen. Denn in der gegenwärtigen Unsicherheit entstehen Zufallskurse. Meist aufgrund enger Märkte und damit verschobener Marktstrukturen. Das sind die Schnäppchen. 50 Mrd. Euro Umsatz in DAX und Co sind ein Ausverkauf. Die emotionale Reaktion aller Marktteilnehmer ist nachvollziehbar. Emotionen haben jedoch wenig mit Verstand zu tun. Diese Übertreibungen führen keineswegs zu umfangreichen Warnungen, wonach die Welt demnächt untergeht. Wenn seriöse Zeitungen formulieren: Das Coronavirus bedroht unseren Wohlstand, oder: Die Welt hat sich dramatisch verändert, so zeugt dies von unverantwortlicher Stimmungsmache der Medien, am Wochenende insbesondere in den Sonntagszeitungen.



