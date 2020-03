The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU0000079402 QUEENSLD.TR 20/34 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A255D70 AGRARIUS IHS 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0W71 DZ BANK IS.A1285 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0WKR9 DEKA TILG ANL 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13KP0 LBBW STUFENZINS 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013489259 UNEDIC 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA US912828ZB95 USA 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US912828ZC78 USA 20/25 BD01 BON USD NCA B4IF XFRA CA38171A2092 GOLIATH RES LTD EQ00 EQU EUR NCA 6GQ1 XFRA CA91834X1087 VPN TECHNOLOGIES INC. EQ00 EQU EUR NCA 8PSG XFRA IE00B579F325 INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU EQ00 EQU EUR YCA 49Z XFRA SE0013647385 CELLINK AB AK B O.N. EQ00 EQU EUR N