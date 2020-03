FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1

B8F XFRA DE0006046113 BIOFRONTERA AG NA O.N.

20MN XFRA CA5830812031 MEADOW BAY GOLD NEW

DDF XFRA AU000000AHZ5 ADMEDUS LTD

XFRA CA38171A1003 GOLIATH RES LTD

NCA XFRA SE0007048020 COLLECTOR AB (PUBL)

XFRA CA86432L2093 SUBSCRIBE TECHNOLOG. INC

RFD XFRA AU000000TRS9 THE REJECT SHOP LTD

