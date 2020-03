FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.03.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IJIA XFRA GB00B1L8B624 EI GROUP LS -,025

5MPB XFRA GB00BRTL9B63 MIDATECH PHARMA LS-,00005

